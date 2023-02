Anzeige

Premier League: FC Liverpool schwärmt von 18-Jährigem - "Unser bester Spieler" Salahs Lobeshymne: „Unser bester Spieler“

Liverpool zeigt beim Derby-Sieg durch die Bank seit langem wieder eine bärenstarke Vorstellung. Während Salah, Núnez und Gakpo Torbeteiligungen sammeln, gebühren die Lobeshymnen nach dem Spiel einem 18-Jährigen, der sein Glück kaum fassen kann.

„Seit er für uns spielt, ist er unser bester Spieler. Hoffentlich macht er so weiter.“

Gemeint waren damit aber nicht etwa millionenschwere Neuzugänge wie Darwin Núnez oder Cody Gakpo, sondern ein 18-Jähriger, der aktuell seinen Durchbruch im Profifußball feiert.

Die Rede ist von Stefan Bajcetic, der sein Glück nach der Partie am Sky-Mikrofon kaum fassen konnte. „Es ist verrückt, vor einem Jahr habe ich noch in der U18 gespielt und jetzt spiele ich in Anfield, und das alles in nur einem Jahr“, so der demütig wirkende Youngster.

„Núnez war großartig, Salah ebenfalls. Aber in diesem Alter...“

Als Gegenzug zu Salahs Lobeshymne verteilte der spanisch-serbische Mittelfeldallrounder dann noch in geübter Profi-Manier warme Worte an seinen Teamkollegen: „Mo Salah ist wahrscheinlich einer der besten Spieler in der Geschichte Liverpools, daher ist es schön, wenn eine Legende so etwas zu mir sagt.“

Doch mit seiner Anerkennung war der Ägypter nicht der einzige. Auch Liverpool-Ikone Jamie Carragher überhäufte den Jugendnationalspieler Spaniens mit Lob, widmete ihm sogar die Auszeichnung als „Man of the Match“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Núnez war großartig, Salah ebenfalls“, erklärte Carragher: „Aber für einen jungen Mann in diesem Alter, der in einem Merseyside-Derby eine solche Leistung zeigt, wie er es getan hat... Ich werde den Titel ‚Man of the Match‘ Bajcetic geben.“

„Er verdrängt Spieler, die schon die Champions League gewonnen haben“

Bajcetic stand mittlerweile zum dritten Mal in Folge in der Startelf von Jürgen Klopp, während erfahrene Stars wie Naby Keita oder James Milner auf der Bank Platz nehmen mussten. „Er hat in den letzten Wochen Spieler verdrängt, die schon die Champions League gewonnen haben“, staunte Carragher, der angesichts einen körperlichen Derbys im Voraus durchaus Zweifel gehegt hatte.

„Ich war mir nicht sicher, ob das heute Abend das richtige Spiel für ihn ist, wenn man die Kraft und die Körperlichkeit von Evertons Mittelfeld bedenkt“, vermutete Carragher, ließ sich aber eines Besseren belehren. „Aber er hat sich hervorragend geschlagen. Er ist mit den körperlichen Herausforderungen zurechtgekommen, aber auch mit seiner Qualität am Ball.“

Stefan Bajcetic ist bei Jürgen Klopp hoch im Kurs

Qualitäten am Ball, die er auch aufgrund seiner offensiveren Position besser ausnutzen konnte. Nach zuletzt zwei Einsätzen als Sechser agierte Bajcetic gegen Everton weiter vorgezogen im Mittelfeld der Reds, in dem Fabinho und Jordan Henderson ihn nach hinten absicherten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Um ehrlich zu sein, habe ich auf einer anderen Position gespielt“

Von seiner starken Leistung schien der 18-Jährige deswegen selber etwas überrascht zu sein: „Um ehrlich zu sein, habe ich auf einer anderen Position gespielt, ich dachte, es würde mir schwerer fallen, aber es war gut und ich habe es genossen.“

„Es war ein tolles Spiel, mit den Zuschauern und dem Derby“, resümierte der Youngster, der eine Menge Selbstbewusstsein sammeln konnte und jetzt mit seiner Mannschaft den Negativtrend beenden möchte. „Hoffentlich spielen wir weiterhin gut und gewinnen jetzt mehr Spiele.“