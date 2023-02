Badminton-EM: Deutsches Mixed-Team verliert gegen Frankreich

Die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) hat die Gruppenphase bei der Mixed-Team-EM in Frankreich mit einer deutlichen Niederlage beendet.

Die abschließende Partie gegen Gastgeber Frankreich ging glatt mit 0:5 verloren. Nach Siegen über die Niederlande (4:1) und Bulgarien (3:2) hatte das Team von Bundestrainer Detlef Poste aber bereits vor dem Duell als Halbfinalist festgestanden. Dort wartet am Samstag Dänemark (13.00 Uhr).

Der amtierende EM-Dritte Deutschland gab den Mixed-Europameistern Mark Lamsfuß/Isabel Lohau (Wipperfeld/Bischmisheim) im Gruppenfinale eine Pause und setzte stattdessen auf das Duo Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Saarbrücken/Mülheim an der Ruhr).

Die blieben im Duell mit den weiterhin ungeschlagenen Franzosen jedoch ebenso chancenlos wie Kai Schäfer (Mülheim an der Ruhr) und Yvonne Li (Lüdinghausen) in den Einzeln sowie Marvin Seidel/Jan Colin Völker (Wipperfeld/Refrath) und Stine Küspert/Emma Moszczynski (Bischmisheim/Dortelweil) in den Doppel-Partien.