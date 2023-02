Tim Lobinger im Alter von 50 Jahren an Leukämie verstorben

Nach jahrelangem Kampf ist der 50-Jährige an Leukämie verstorben. Gegenüber verschiedenen Medien bestätigte die Familie den Tod Lobingers in einem Statement. „Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben. Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen. Bitte sehen Sie von weiteren Medienanfragen zum Wohl der Familie ab.“