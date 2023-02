Anzeige

Hoeneß: "Weiterkommen ist "machbar, aber schwierig" Hoeneß: "Weiterkommen ist "machbar, aber schwierig"

Mbappe könnte im Rückspiel den Unterschied ausmachen © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

SID

Uli Hoeneß sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister gewappnet für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister gewappnet für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain mit Superstar Kylian Mbappe. "Es wird machbar, aber schwierig sein. Weil ich denke, dass er dann von Anfang an spielt. Wir haben gesehen, dass die Mannschaft von Paris mit Mbappe wirklich viel stärker ist", sagte Hoeneß am Donnerstag als Gast des Talks Anstoß der Neuen Presse in Hannover.

Beim 1:0 im Hinspiel am Dienstag in Paris hatte Mbappe wegen einer gerade erst auskurierten Verletzung zunächst auf der Bank gesessen. Nach seiner Einwechslung riss der französische Vizeweltmeister das Spiel an sich und sorgte für einige Probleme in der Münchner Defensive. "Es gibt zwei PSGs: Eins mit Mbappe und eins ohne. Als er kam, waren alle im Stadion plötzlich ein bisschen nervös. Mit ihm haben sie super gespielt", sagte Hoeneß vor dem zweiten Duell am 8. März in München.

Anzeige

Grundsätzlich sieht der 71-Jährige die Bayern im Duell mit den von Geldgebern aus dem Nahen Osten unterstützten Klubs in einer guten Position. "Mich reizt es, gegen diese Mannschaften zu gewinnen. Ich denke, dass es möglich ist, auch diese Gegner einigermaßen in Schach zu halten", sagte Hoeneß. Man müsse "Mittel und Wege finden, um die immer größer werdende Geldflut" aus Katar, Saudi-Arabien und Co. "einigermaßen im Griff zu halten".