Nach Pausenführung: Kiel unterliegt bei Szeged

Der THW Kiel hat in der Champions League eine Niederlage kassiert und muss nun wieder um eine starke Position für die K.o.-Runde bangen.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League eine bittere Niederlage kassiert und muss nun wieder um eine starke Position für die K.o.-Runde bangen. Die Kieler unterlagen am Donnerstag beim ungarischen Meister Pick Szeged trotz einer starken ersten Hälfte mit 33:36 (17:14), in Gruppe B wackelt für die Kieler (12 Punkte) nun wieder der wichtige vierte Platz: Szeged liegt als Fünfter nur zwei Punkte zurück, noch zwei Spiele sind zu absolvieren.