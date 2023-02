Bundesliga: Financial Fair Play - Hoeneß warnt vor „Spiel ohne Grenzen“

Der FC Bayern München ist schon seit Jahren in der Riege der Top-Klubs etabliert. Dennoch blickt Uli Hoeneß düster in die Zukunft. Auch die 50+1-Regel sieht er in dieser Hinsicht kritisch.

Vor allem die immer üppiger fließenden Investoren-Gelder aus dem Nahen Osten beschäftigen den FCB-Ehrenpräsidenten, wie er am Donnerstag im Talk-Format „Anstoß“ der Neuen Presse in Hannover gestand.

„Man muss fast Sorgen haben, dass gerade aus dem Nahen Osten in den nächsten ein, zwei Jahren noch einige Vereine aufgekauft werden“, malte er ein düsteres Bild: „Man spricht davon, dass Katar Manchester United und Saudi-Arabien den FC Liverpool kaufen will - dann wird es lustig für uns.“

Uli Hoeneß sieht Gefahr für die Zukunft

50+1? Hoeneß ist für die Abschaffung der Regel

Aber nicht nur für den FCB sieht er in diesem finanziellen Wettrüsten eine Gefahr, sondern für die Wettbewerbsfähigkeit der kompletten Bundesliga. Daher spricht sich der 71-Jährige erneut für eine Abschaffung der in Deutschland geltenden 50+1-Regel aus. „Ich wäre total dafür, dass 50+1 fällt. In England ist jeder Erst- und Zweitligaverein verbunden mit einem Unternehmen, Land oder Oligarchen. Deswegen sind die international so weit vor uns.“