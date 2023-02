FC Bayern: Presse-Schelte nach Sieg gegen PSG! Salihamidzic teilt gegen Nagelsmann-Kritiker aus

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic verteilt nach dem Gastspiel in Paris eine Rüge an die Presse - und verteidigt den Trainer der Münchner.

FC Bayern am Samstag gegen Gladbach

Salihamidzic lobte Trainer Nagelsmann: „Julian ist analytisch, ruhig, aber bestimmend. Mir gefällt das, wie er besonders in den letzten Wochen mit der Mannschaft umgegangen ist - und die Mannschaft hat heute genau das umgesetzt, was der Trainer mit auf den Weg gegeben hat, deswegen freue ich mich für beide.“

Die nächste Chance dazu haben die Bayern am Samstag um 15:30 Uhr gegen formschwache Gladbacher (LIVE im Ticker auf SPORT1). Der große Showdown steigt dann aber am 8. März in der heimischen Allianz Arena, wenn Paris zum Rückspiel in die bayerische Landeshauptstadt kommt.