Baschirotto: Vom Schweine entladen auf der Farm zum Muskel-Shootingstar der Serie A

Seine Muskeln kommen nicht von ungefähr: Baschirotto hilft in seiner freien Zeit auf der Farm seines Vaters aus. So musste er vor kurzem noch beim Entladen von Schweinen helfen – mittlerweile ist er Profi in der Serie A.

Der Italiener zeigt sich motiviert, will aber auch auf dem Boden bleiben. „Für mich hat sich nichts geändert“, sagt er. Baschirotto will weiter an sich arbeiten und noch besser werden.

„Entschlossenheit ist mein größtes Kapital“

Sein Weg in den Profibereich war etwas untypisch und dauerte länger als gewöhnlich. Er begann seine Karriere bei Legnano in der Serie D und machte dort einen Abschluss in Rechnungswesen, falls in seiner Fußballkarriere etwas schieflaufen sollte. Anschließend führte ihn sein Weg über Cremonese in die Serie B, ehe er seit dieser Saison dem Kader von US Lecce in der höchsten italienischen Spielklasse angehört.