Champions League: Warum Thomas Müller beim FC Bayern gegen PSG nur auf der Bank saß

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Paris Saint-Germain (0:1) hielt der vierte Offizielle die Tafel mit der Nummer 25 jedoch erst in der 76. Minute in den Pariser Abendhimmel - Müller kam für Eric Maxim Choupo-Mouting. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Wadenprobleme bei Thomas Müller

Die Antwort zur Aufstellungsfrage entpuppte sich aber in den Pariser Katakomben. „Wir haben wir gehört, dass er die Woche über Wadenprobleme hatte und deswegen nicht bei 100 Prozent war, dann war die Entscheidung doch auch logisch“, so Hau in der neuesten Podcast-Folge.

Die Münchner gehen mit einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel am 08. März in der Allianz Arena - dann eventuell auch wieder mit Thomas Müller von Beginn an.