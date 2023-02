Formel 1 & Mercedes: Mick Schumacher spricht über Interesse anderer Teams - "Sicher, da geht was"

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür. Mick Schumacher befindet sich jedoch in ungewohnter Position. Aber eine Rückkehr in ein Stammcockpit sieht der Deutsche als realistische Option.

So sieht sich Schumacher junior auch selbst: „Ich habe Erfahrung mit der aktuellen Auto-Generation und hoffe, dass ich dem Team helfen kann, das Auto im Simulator zu verbessern und entsprechendes Feedback zu geben“, sagte der 23-Jährige in der anschließenden Medienrunde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Trotzdem will Schumacher auch selbst von seiner neuen Rolle profitieren: „Es ist ein Privileg, Teil von Mercedes zu sein“, betonte der ehemalige Haas-Pilot. „Vielleicht ist es nicht der Schritt, den ich wollte. Aber es ist ein anderer guter Weg, mich als Rennfahrer zu verbessern.“

F1-Rückkehr? Mick Schumacher ist zuversichtlich

„Mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu bleiben. Es gibt natürlich keine Garantie, aber ich bin in einer komfortablen Position, wo ich denke, dass ich viel aus dem Jahr rausholen kann. Ich bin sicher, dann wird es Möglichkeiten geben“, meinte Schumacher.

Und fügte an: „Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was. Wann Gespräche anfangen, wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen.“

Schumacher: "Will mithelfen, um die Meisterschaft zu kämpfen"

Solange trainiert der Kerpener, als müsse er morgen ins Auto springen. „Ich bin im Winter ein Formel-3-Auto gefahren und versuche, so viele Autos wie möglich zu bewegen. Ich bin so fit wie nie zuvor und will scharf bleiben.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)