13. Gold: Röiseland alleinige Rekordweltmeisterin

Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland hat sich mit dem norwegischen Triumph im Single Mixed zur alleinigen Rekordweltmeisterin gekrönt. Mit ihrer 13. Goldmedaille übernahm die 32-Jährige am Donnerstag in Oberhof im Ranking die alleinige Führung, zuvor hatte sie mit Magdalena Neuner bei den Frauen gleichauf an der Spitze gelegen. Olsbu Röiseland siegte im Mixed gemeinsam mit Männer-Dominator Johannes Thingnes Bö vor Österreich.

Bei den Männern ist der Norweger Ole Einar Björndalen mit 20 WM-Goldmedaillen Rekordhalter. Dahinter folgen schon Bö mit 17 sowie der Franzose Martin Fourcade mit 13. Für Bö war es am Donnerstag das fünfte Gold am Rennsteig, kein Mann feierte bislang derart viele Siege bei einer einzelnen WM. Bei den Frauen triumphierten Laura Dahlmeier im Jahr 2017 sowie Olsbu Röiseland 2020 schonmal jeweils bei fünf WM-Wettkämpfen.

Röiseland holte elf ihrer 13 WM-Titel in Teamwettbewerben, außerdem sammelte sie bislang viermal Bronze. Die Frau des für die deutschen Biathletinnen arbeitenden Trainers Sverre Olsbu Röiseland war nach langwieriger Corona-Erkrankung und Gürtelrose erst im Januar verspätet in den Winter eingestiegen. Rechtzeitig für die Weltmeisterschaft kam sie doch noch in Topform, neben den beiden Goldmedaillen in den Mixed-Rennen gab es auch einen dritten Platz in der Verfolgung.