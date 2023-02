Anzeige

Eintracht Frankfurt ohne Chance, weil RB Leipzig zu stark ist? Kann Frankfurt Leipzig noch abfangen?

Dem Trio der Eintracht winkt die direkte Qualifikation für das Grand Final © eintrachtfrankfurtesports

Marc Engelbrecht

RB Leipzig streift weiter unaufhaltsam durch die Virtual Bundesliga, sodass die Konkurrenz kaum Schritt halten kann. Nur Frankfurt scheint sich noch gegen den Primus der Süd-Ost-Division zu wehren.

Die Süd-Ost-Division der VBL Club Championship scheint ihren Meister so gut wie gefunden zu haben. Trotz eines Marathon-Spieltages präsentierte sich der amtierende Champion aus Leipzig wieder in Top-Form und nahm schlussendlich acht Punkte aus vier Spielen mit nach Hause in die Messestadt.

Das einzige Team, das derzeit ligaintern ansatzweise Schritt halten kann, kommt aus Frankfurt. Die Eintracht zeigt sich in der heißen Phase der Saison von ihrer besten Seite, weshalb die direkte Qualifikation für das Grand Final zum Greifen nahe ist - oder geht nach oben hin sogar noch mehr?

Frankfurt verhindert Leipziger Meisterfeier

Wer soll diesen Leipzig-Express stoppen? Weder der Vierfachspieltag aufgrund der zuletzt krankheitsbedingten Absage sowie das Handicap einer bandagierten linken Hand samt anhaltender Schmerzen bei FIFA-Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin vermochte die Sachsen aus der Bahn zu werfen. Stattdessen winkt nach den Begegnungen mit Kaiserslautern (0:0, 1:3, 8:3), Stuttgart (1:1, 6:2, 5:4), Fürth (0:0, 2:4, 2:1) und Darmstadt (2:2, 5:5, 6:1) die frühzeitige divisionsinterne Titelverteidigung.

Lediglich der perfekte Spieltag der SGE verhinderte bereits jetzt das Knallen der Sektkorken. Durch die Erfolge gegen die Roten Teufel (1:0, 4:2) sowie die TSG aus Hoffenheim (3:1, 4:3) schraubten die Adler ihr Punktekonto auf 43 hoch und können so RB, die mit 52 Zählern die VBL-Bestmarke aufbieten, theoretisch noch den ersten Rang streitig machen. Dafür müsste allerdings deren Fabelserie von mittlerweile 17 Matchups ohne Niederlage zu Ende gehen.

Doch auch hier könnte die Eintracht das Zünglein an der Waage werden, da in der kommenden Woche ausgerechnet das direkte Duell bevorsteht. Genau wie der amtierende Champion befindet sich Frankfurt aktuell in bester Verfassung. Die eSports-Abteilung des Traditionsvereins konnte die letzten fünf Partien gewinnen und so die Verfolgergruppe bestehend aus Augsburg, Karlsruhe und Sandhausen auf Distanz halten.