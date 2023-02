Tennis: Chinese jubelt über historischen Titel - Greif China nun an?

Bei einem ATP-Turnier in den USA feiert ein chinesischer Tennis-Spieler einen historischen Erfolg. Es könnte der Beginn einer neuen Tennis-Macht sein.

„Ich bin sehr stolz auf mich“, sagte der 23-Jährige gerührt, nachdem er in Dallas als erster Chinese seit Einführung des Profitennis ein Tourevent der Männer gewonnen hatte: „Ich habe hier für mein Land und für meine Heimat Geschichte geschrieben.“

Wu rammte damit die chinesische Flagge entschlossen in die Weltkarte der Sportart. Und der Erfolg im Tie-Break-Krimi nach rund drei Stunden mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12) gegen den US-Aufschlagriesen John Isner könnte erst der Anfang einer Entwicklung sein - auch bei den Frauen sorgen chinesische Athletinnen immer mehr für Aufsehen.

Nach Erfolg von Wu: Wird China eine neue Tennis-Macht?

Bei den Australian Open überraschte der 18 Jahre alte Shang Juncheng die deutsche Nummer zwei Oscar Otte in der ersten Runde. Dazu standen in Zhang Shuai und Zhu Lin zwei Spielerinnen des Landes im Achtelfinale von Melbourne.

Bei den US Open im vergangenen Jahr hatten gar vier von ihnen die dritte Runde erreicht - ein Novum.

Immer häufiger wird sichtbar, welches Tennis-Potenzial in dem mit rund 1,4 Milliarden Menschen bevölkerungsreichsten Land der Welt schlummert. „In China geht es mit dem Tennis aufwärts“, sagte die 20 Jahre junge Zheng Qinwen zuletzt, die schon auf Rang 24 der Weltrangliste geklettert ist und es ihrer berühmten Landsfrau Li Na nachmachen will, die 2011 in Paris als erste Chinesin ein Grand-Slam-Turnier gewann.