NBA: Keine Übergangslösung: Mazzulla 19. Headcoach der Celtics

„Wie er gezeigt hat, ist Joe ein sehr talentierter Trainer und Anführer“, sagte Brad Stevens, President of Basketball Operations von Celtics, in einer Erklärung und fügte hinzu: „Er hat die einzigartige Fähigkeit, einen Raum rund um eine Mission zum Schwingen zu bringen. Wir sind dankbar für die Arbeit, die er geleistet hat, um uns an diesen Punkt zu bringen, und freuen uns, dass er zugestimmt hat, uns in die Zukunft zu führen.“