Schwimm-Heldin wurde Hartz-IV-Fall: So erging es Sandra Völker nach der Insolvenz

Heute vor 30 Jahren gelang der jungen Sandra Völker der Durchbruch in eine erfolgreiche Schwimm-Karriere. Danach stürzte sie ab, beantragte Hartz IV und der Privatinsolvenz - mittlerweile hat sie sich ein neues Leben aufgebaut.

Es war die große Zeit von Franziska van Almsick – aber in ihrem Schatten wuchs schon das nächste deutsche Schwimm-Phänomen heran.

Es ist der 16. Februar 1993. Ein halbes Jahr nach Olympia 1992 in Barcelona, wo die 14 Jahre alte Ost-Berlinerin van Almsick mit drei sensationellen Medaillencoups zum umjubelten Sport-Popstar des frisch wiedervereinten Deutschland wurde. ( NEWS: Alles zum Thema Schwimmen )

Nun setzt eine andere deutsche Teenagerin ein Ausrufezeichen: Die 18 Jahre alte Lübeckerin Sandra Völker legt ihre Spezialstrecke 50 Meter Rücken in 28,33 Sekunden zurück.

Es ist ein Weltrekord - und der Durchbruch zu einer Karriere, die am Ende ähnlich erfolgreich werden wird wie die von van Almsick. Eine Karriere, die dann aber in einem persönlichen Drama münden wird, zu dessen Stationen eine Privatinsolvenz, Hartz IV und der Verkauf ihrer Medaillen gehören werden. Aber auch ein persönliches Happy End.

Sandra Völker reifte in Franziska van Almsicks Schatten

Sandra Völker muss schon in jungen Jahren mit Widrigkeiten und Rückschlägen zurechtkommen: Während Teamkollegin van Almsick bei Olympia in Barcelona brilliert, erlebt sie herbe Enttäuschungen.

Über 100 Meter Rücken - die 50 Meter sind nicht olympisch - verpasst sie das Finale, fliegt dann aus dem Staffel-Team. „Richtig abgesoffen bin ich“, sagt sie später der taz , denkt an ein frühes Karriere-Ende.

Als „Super-Sandra“ am sportlichen Gipfel

Völker macht weiter, reift zu einer Weltklasse-Schwimmerin, die bei Olympia 1996 in Atlanta ihr eigenes Märchen schreibt: Silber über 100 Meter Freistil, Bronze über 50 Meter Freistil, Bronze mit der Staffel (van Almsick, Simone Osygus, Antje Buschschulte).

Völkers Karriere dauert an bis 2008, eineinhalb Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes macht sie Schluss - und hat große Probleme, in das Leben nach dem Sport zu finden.

Hartz IV, Privatinsolvenz, Angebot vom RTL-Dschungelcamp

„Ich war Sandra Völker, die Schwimmerin“, blickt sie 2019 in der Welt am Sonntag zurück: „Ich musste in eine Rolle hineinschlüpfen, um alles wuppen zu können, den Leistungssport, den Erfolg, die Öffentlichkeit, das ganze Drumherum. Es ist wichtig, dass man sich dabei nicht selbst verliert. Genau das traf teilweise auf mich zu.“