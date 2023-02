Vor "Crunchtime": Glasner will Sinne bei Frankfurt schärfen

Frankfurt-Trainer Glasner glaubt nicht daran, dass der bevorstehende Höhepunkt in der Champions League schon in den Köpfen seiner Spieler herumspukt.

Mit Blick auf die ausstehenden Ligapartien und das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel will Glasner die Sinne der Profis schärfen. „Jetzt kommt die Crunchtime in allen Wettbewerben.