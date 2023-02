Bundesliga: Bruder über Frankfurt-Star - "Kolo Muani zeigt nur 40 Prozent”

Randal Kolo Muani führt aktuell die Scorerliste der Bundesliga an. Neun Tore und zwölf Vorlagen sind eine herausragende Bilanz für den Franzosen, dem gegen den 1. FC Köln erstmals seit sechs Partien weder Treffer noch Assist gelangen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ein gebrauchter Tag ändert allerdings nichts an dieser äußerst positiven Entwicklung.

Bruder von Kolo Muani sieht noch viel Luft nach oben

Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte ihn erst in letzter Minute für den verletzten Christopher Nkunku für das Weltturnier in Katar. Trotz seiner vergebenen Großchance im WM-Finale gegen Argentinien ist er einer der Gewinner des Turniers gewesen, hat sich noch einmal deutlich gesteigert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Beraterwechsel bei Kolo Muani

Dennoch hat er weiter Luft nach oben. Der Ehrgeiz in der Familie ist riesengroß. Sie unterstützt Randal Kolo Muani von Paris aus, besucht ihn zudem regelmäßig in der Mainmetropole. Bodenständigkeit zeichnet sein Umfeld aus, bei den Kolo Muanis flippt angesichts der tollen Leistungen und vielen Gerüchte niemand aus.

Vor Kurzem nahm man einen Beraterwechsel vor, zogen ihn von MDC Advisors ab. Vater Louis Kolo Muani, der den Stürmer schon in Jugendjahren förderte, möchte ihn noch näher betreuen, holte sich dafür Unterstützung vom Top-Agenten Moussa Sissoko.

Der Papa gilt, so Bruder Kevin Kolo Muani, als dessen größter Unterstützer. Sie ließen sich nicht von Rückschlägen beirren. Der Weg von Randal Kolo Muani zum Profifußballer war nämlich kein typisch gradliniger.

Spätstarter Randal Kolo Muani „nicht der Talentierteste“

„Im Raum Paris gibt es viele junge Spitzenspieler. Randal war damals nicht der Talentierteste“, erklärte sein Bruder. Letztendlich sei er in jungen Jahren auch kleiner als seine Mit- und Gegenspieler gewesen.

Wie Henry? So gut ist Frankfurts Kolo Muani

Auf einen steilen Karriereweg bis hin zum WM-Turnier nach Katar deutete zunächst weniger hin, in den Jugend-Leistungszentren des Landes landete er nie. Statt sich hängen zu lassen und aufzugeben, arbeitete er auf jeder seiner Stationen hart an sich und erfüllte sich so seinen Traum vom Profifußballer. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)