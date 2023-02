Freiburg: Streich fordert in Bochum "Präsenz"

Christian Streich beim letzten Auswärtsspiel in Bochum © FIRO/FIRO/SID

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen klaren Plan vorgegeben.

„Wir müssen Präsenz haben, uns schlau verhalten. Sowohl taktisch in der Gruppe als auch in Eins-gegen-eins-Situationen“, sagte der Coach, der nach seiner Sperre wieder an die Seitenlinie zurückkehren wird. Wichtig sei auch, energisch „auf zweite Bälle zu gehen“.