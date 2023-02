Brisante Enthüllung: Michael Jordans Sohn liebt die Ex von Scottie Pippen

Marcus Jordan, Sohn von NBA-Legende Michael Jordan, liebt Larsa Pippen, Ex-Frau von Scottie Pippen. Der hatte mit Jordan senior bei den Chicago Bulls in den 90er Jahren für magische Basketball-Momente gesorgt - hat inzwischen aber ein belastetes Verhältnis zu dem legendären Weggefährten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Am Valentinstag - und drei Tage vor dem 60. Geburtstag seines Papas - veröffentlichte Marcus Jordan auf Instagram ein Foto von Pippens einstiger Gattin, während er seine Liebe zu der 48-Jährigen und damit 16 Jahre älteren Frau öffentlich machte.

Ex-Frau von Pippen liiert mit Sohn von Michael Jordan

Pippen war zusammen mit Air Jordan Teil der legendären Chicago Bulls in den 90er Jahren. Zusammen holten sie sechs NBA-Titel und galten als unschlagbares Duo.

Die Beziehung zwischen den beiden ist jedoch seit der Dokumentation über Michael Jordan in „The Last Dance“ auf Eis gelegt. Pippen rechnete im Anschluss in einem Interview mit dem für viele Fans und Experten besten Basketballer aller Zeiten ab.