Wirbel um Neymar nach Mbappé-Ansage für Bayern-Spiel

Superstar Neymar hat seine Freizeit nach der Niederlage gegen FC Bayern in der Champions League offenbar für die Teilnahme an einem Pokerturnier genutzt.

Der brasilianische Nationalspieler von Paris Saint-Germain erspielte beim Mystery Bounty (Einsatz: 10.000 Euro) der European Poker Tour in Paris an Tag eins sogar einen kleinen Profit, wie unter anderem das Portal pokernews berichtet. Er hat sich damit auch für den zweiten Tag qualifiziert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

PokerStars, der Veranstalter des Turniers, ist einer der Sponsoren Neymars. Wie RMC Sports berichtete, schied Neymar zunächst bei einem Turnier am Mittag recht früh aus, kehrte später aber für ein zweites Event ins Hotel Hyatt Regency Paris Etoile zurück.

Der Stürmer hatte am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel mit PSG eine 0:1-Pleite gegen die Bayern erlitten. Im Anschluss an die Partie hatte Neymars Teamkollege Kylian Mbappé angemahnt, dass sich beim Rückspiel alle PSG-Profis in Topverfassung befinden müssten.