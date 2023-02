2021 noch Weltmeister, aktuell Mittelmaß - Aber nicht für lange, wenn es nach Team Spirit geht

Team Spirit sind die Gewinner der The International 10 © Twitter: The International

2021 gewann Team Spirit die Weltmeisterschaft in Dota 2, im vergangenen Jahr ging es mit der Leistung jedoch bergab. Dennoch ist Illya „Yatoro“ Mulyarchuk der Meinung, dass die Organisation schon bald wieder an der Weltspitze stehen wird.

2022 war ein eher durchwachsenes Jahr für Team Spirit. Obwohl man einige große Turniere gewinnen konnte, unter anderem das Arlington Major, war es der Run beim vergangenen The International, der das Team in dessen Grundfesten erschütterte. Anstatt als Titelverteidiger ganz oben mitzuspielen, schied das Roster früh aus dem Turnier aus und belegte lediglich einen Platz auf den hinteren Rängen - 13. bis 16.

Entsprechend skeptisch fiel der Blick auf das neue Jahr aus; trotzdem bot Team Spirit eine bislang überzeugende Leistung. Wenn es nach Illya „ Yatoro “ Mulyarchuk geht, ist dies zudem nur die Spitze des Eisbergs. Wie die Kollegen von dotesports berichten, ist der ukrainische Profi der Meinung, dass Team Spirit in wenigen Monaten nicht weniger als das beste Team im gesamten Profibereich von Dota 2 sein wird.

Auf den ersten Blick eine gewagte These, doch hatte schon 2021 niemand so wirklich mit Team Spirit als Weltmeister gerechnet, obwohl zuvor das Arlington Major gegen PSG.LGD klar mit 3:1 gewonnen wurde. Gegenwärtig bereitet sich das Team auf das bevorstehende Lima Major vor, in dessen Verlauf es die Jungs um Illya „Yatoro“ Mulyarchuk mit Mannschaften wie Team Aster, Team Liquid, PSG.LGD sowie dem amtierenden Weltmeister Tundra Esports zu tun bekommen.