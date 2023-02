VfB Stuttgart: Bredlow bleibt im Tor

Bredlow hatte am vergangenen Wochenende beim 1:2 in Freiburg kurzfristig den erkrankten Stammkeeper Florian Müller ersetzt. Der ist zwar wieder fit, aber nun erstmal draußen.

Labbadia: „Das sind keine Durchhalteparolen“

Der VfB befindet sich weiter in einer prekären Lage. Magere zwei Zähler aus fünf Ligaspielen unter Labbadia und Platz 17 sorgen für steigende Unruhe. Dennoch: "Die Mannschaft tritt als Mannschaft auf. Das sind keine Durchhalteparolen. Wir geben alles, was wir haben, um in der Bundesliga zu bleiben", sagte Labbadia am Donnerstag.