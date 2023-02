FCA ohne Dorsch: "Müssen uns in allen Bereichen steigern"

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Abstiegsduell gegen die TSG Hoffenheim auf Niklas Dorsch verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt am Freitag (20.30 Uhr) wegen eines Infekts aus. Offen ist zudem noch, ob Iago, Reece Oxford, Ruben Vargas und Mads Pedersen nach Verletzungen wieder in den Kader zurückkehren. Bei allen sei es „noch nicht ganz klar“, sagte Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag.