"Andere Galaxis": Krupp schwärmt von Draisaitl

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp hat NHL-Star Leon Draisaitl in den höchsten Tönen gelobt.

„Leon ist nicht nur ein Top-Spieler in Deutschland“, sagte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger bei ran: „Was er in den letzten fünf Jahren geschafft hat, ist eine andere Galaxis als das, was zum Beispiel ich gemacht habe. Das ist auf dem Level von Dirk Nowitzki.“