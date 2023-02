Gold, Silber, Bronze: "Das glaubt dir noch immer keiner"

Vor 25 Jahren erlebten die deutschen Skirennläuferinnen ein goldenes Olympia in Nagano. Vor allem an einem Tag gelang schier Unvorstellbares.

Meribel (SID) Es schneite unaufhörlich, und nur ein paar Dutzend unverdrossener Menschen hatten sich an den Fuß des Mount Karamatsu westlich von Nagano verlaufen. Viel trostloser hätte der Rahmen für die Siegerehrung in der alpinen Kombination bei den Olympischen Spielen 1998 kaum sein können. Ein paar glückseligen Deutschen war dies freilich völlig egal: Gold, Silber und Bronze bekamen Katja Seizinger, Martina Ertl und Hilde Gerg umgehängt. "Kein Platz mehr auf dem Stockerl", jammerte der österreichische Standard.

Zugegeben, man konnte sehr leicht den Überblick verlieren an diesem unseligen Berg, wo wegen der Wetterkapriolen kaum ein Rennen wie geplant stattfand. Am 16. Februar wurde um 8.45 Uhr zunächst der Super-G der Männer gestartet (und von Hermann Maier nach seinem wahnwitzigen Sturz in der Abfahrt gewonnen). Um 10.30 Uhr folgte dann die Abfahrt der Frauen, in der Seizinger ihr Gold von Lillehammer 1994 wiederholte. Und schließlich um 12.30 Uhr wurde in Windeseile noch die Kombi-Abfahrt der Frauen durchgeprügelt - wieder war Seizinger Schnellste.