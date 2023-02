TSG-Abstiegskampf: Matarazzo fordert Boxer-Mentalität

Grundsätzlich gab sich Matarazzo am Donnerstag trotz der monatelangen Talfahrt der Kraichgauer kämpferisch. "Wir greifen an, wir wollen drei Punkte - dafür haben wir einen Plan", äußerte der 45-Jährige, dessen Debüt am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen in die Hose gegangen war (1:3): "Es geht um den Klassenerhalt. Die Jungs, die dafür bereit sind, werden auf dem Platz stehen."