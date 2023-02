BVB-Star Reus nur Zuschauer gegen Chelsea - Dortmund-Star ging als Erster - Folgen für Vertragspoker?

Marco Reus erlebt den knappen Erfolg des BVB in der Champions League gegen Chelsea von der Ersatzbank aus. Hat das auch Folgen für seinen Vertragspoker?

Gemeinsam mit Kumpel Mahmoud Dahoud, der ebenfalls nicht zum Einsatz kam, lief der BVB-Kapitän mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze an den Journalisten vorbei in Richtung Auto.

Terzic: „Es geht hier nicht um Marco“

Akzeptanz sei hierbei das falsche Wort, sagt Terzic. „Ich finde, Marco muss es respektieren, aber nicht akzeptieren“, betonte Terzic. „Im Training und in den nächsten Spielen kann er dann zeigen, dass er es nicht akzeptiert, aber in dem Moment muss er es respektieren, so wie alle anderen auch. Das ist extrem wichtig.“