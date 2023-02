Formel 1: Ein ambitionierter Neuzugang sorgt für Stunk

In der Formel 1 gibt es wieder einmal Zoff. Im Fokus steht der geplante Einstieg von Michael Andretti. Haas wehrt sich gegen neue Konkurrenz aus dem eigenen Land.

Einer der größten Interessenten stammt aus den USA. Michael Andretti spannt mit GM-Cadillac zusammen, um 2026 in die Königsklasse einzusteigen. Doch genau diese Initiative spaltet die Formel 1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Vor fünf Jahren hätte man ein Team für so gut wie nichts übernehmen können“, sagt Teamchef Günther Steiner bei Sky UK. „Aber heute haben wir zehn finanziell stabile Rennställe, die alle sehr gut aufgestellt sind. Wir haben derzeit ein hervorragendes Umfeld, keiner tut sich schwer. Wenn wir nun ein elftes Team akzeptieren, und wir geraten wirtschaftlich in eine Schräglage, dann haben wir auf einmal wieder Teams in Nöten.“