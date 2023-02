Phil Hellmuth mit Rekordverlusten

Anzeige

Phil Hellmuth © PokerGO

Robin Scherr

Das hatte sich Phil Hellmuth ganz anders vorgestellt. Der 16-fache WSOP Bracelet-Sieger war in dieser Woche in zwei Livestream Poker Shows zu Gast und stellte gleich zwei persönliche Negativrekorde in Serie auf, was mit einem Rage Quit endete.

Am Montagabend spielte Hellmuth bei Hustler Casino Live, unter anderem mit Pokerpro Alan Keating und den beiden Milliardären Chamath Palihaptiya und Stanley Tang, $100/$200 No-Limit Hold‘em. Am Ende der fünfstündigen Session twitterte Hellmuth, dass er $144.500 verloren hat. So viel wie seit über zehn Jahren nicht mehr bei einer Livestream- oder TV Poker Show.

Nur einen Tag später war er dann bei „Live at the Bike“ im berühmten Parkwest Bicycle Casino aka The Bike in Los Angeles zu Gast. Zum Line-Up zählten hier Robbie Jade Lew, Matt Berkey und Eric Hicks, gespielt wurde $100/$200 mit $400 Straddle.

Auch hier lief von Beginn an wenig zusammen für Hellmuth, der schließlich nach nicht einmal drei Stunden Spielzeit völlig bedient und kommentarlos mit einem neunen Rekordverlust von $195.000 im Gepäck aus dem Pokerraum stürmte. Auslöser war eine Hand gegen Hicks, als er mit K♥K♣ auf 9♦10♦3♦8♥4♦ gegen A♦K♦ für den Nutflush einen Pot von $285.500 verloren hatte.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis sich der 58-Jährige wieder im Griff hatte, zum Tisch zurückkehrte und sich mit Handschlag von seinen Mitspielern verabschiedete. Die bereits zugesagten Sessions für Mittwoch und Donnerstag sagte er aber ab.

Das wiederum sorgte für Frust bei YouTuber und GGPoker Ambassador Kevin Martin, der auf Einladung von Hellmuth nach Los Angeles geflogen war und in der Session am Mittwoch gegen sein Idol spielen sollte. Einen Post bei Twitter beendete Martin mit: „Big fucking L for you @phil_hellmuth“.