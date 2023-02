Bundesliga: Matthijs de Ligt will mehr als nur Bayern-Verteidiger sein

Matthijs de Ligt hat hohe Ansprüche an sich selbst. Beim FC Bayern will er nicht nur einfach ein Verteidiger sein - der Niederländer strebt nach einer noch größeren Rolle.

Matthijs de Ligt will beim FC Bayern mehr als nur ein Verteidiger sein.

Der niederländische Nationalspieler soll beim Rekordmeister anführen, ansagen, antreiben. Weil ihm genau diese Job-Beschreibung angeboten wurde, entschied er sich für den Schritt in die Bundesliga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Bayern hat genau die Dinge gesagt, die ich gerne höre“, sagte de Ligt bei The Athletic . „Ich bin ein guter Verteidiger. Aber ich kann dem Team am meisten helfen, wenn ich die Defensive führe, anderen helfe und sicherstelle, dass wir fokussiert bleiben.“

Nach dem Abgang von David Alaba - ein Jahr, bevor de Ligt von Juventus Turin losgeeist wurde - standen die Münchner bei seiner Ankunft ohne Abwehrchef da. „Sie haben gesagt, dass ihnen dieser Teil fehlt, dass sie in dieser Hinsicht eine gute Rolle für mich gesehen haben.“

De Ligt: Als Anführer muss man mit Konstanz glänzen

Dass er von den Bayern-Bossen Hasan Salihamidzic (Sportvorstand) und Marco Neppe (Technischer Direktor) so wahrgenommen wurde, habe ihn wirklich glücklich gemacht: „Das war ein Hauptgrund, herzukommen.“

Die Rolle des Anführers hatte de Ligt schon früh inne, als 19-Jähriger war er bereits Kapitän bei Ajax Amsterdam. Denn die entscheidenden Fähigkeiten für diese Position brachte er immer mit: „Meine natürliche Qualität ist es, immer fokussiert zu sein, immer zum Kämpfen bereit zu sein. Anzuführen, zu versuchen, so konstant wie möglich zu sein.“

Für ihn gehe es nicht darum, allen zu zeigen, was er mit dem Ball anstellen könne: „Du brauchst jemanden, der ( auf einer Skala von eins bis zehn, Anm. d. Red. ) immer eine Sechseinhalb oder eine Sieben spielt - anstatt manchmal eine Acht und dann eine Vier.“

Diese mentale Einstellung habe er sich erarbeitet, unter anderem bei Juve: „Ich bin allen dankbar, von denen ich gelernt habe. Aber am Ende lernst du am meisten von dir selbst, indem du unterschiedliche Erfahrungen in schwierigen Situationen machst. Das macht dich zu einem besseren Spieler.“