Champions League: Kuriose Sperre nach CL-Debüt gegen Chelsea! Deshalb fehlt BVB-Profi Ryerson im Rückspiel

Nachseinem Wechsel in der Winterpause von Union Berlin zu Borussia Dortmund hat sich Julian Ryerson aus dem Stand zum Leistungsträger der Westfalen entwickelt.

In der 73. Minute war es dann aber soweit: Ryerson wurde für Marius Wolf eingewechselt und kam damit zu seinem Debüt in der Königsklasse. ( Einzelkritik: Brandt überragt )

Ryerson nimmt Gelbe Karten aus Europa League mit

Es könnte allerdings der einzige Champions-League-Einsatz in dieser Saison werden - zumindest, wenn der BVB am 7. März an der Stamford Bridge das 1:0 aus dem Hinspiel nicht über die Ziellinie bringt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)