Zum 60. Geburtstag: Jordan spendet zehn Millionen Dollar

Basketball-Ikone Michael Jordan wird anlässlich seines 60. Geburtstags am Freitag eine rekordverdächtige Spende in Höhe von zehn Millionen US-Dollar an die Make-A-Wish-Stiftung leisten.