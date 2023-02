NBA: Dallas Mavericks sind ohne Irving chancenlos - LeBron James meldet sich zurück

Doncic allein reicht nicht

Hartenstein und Knicks siegen erneut

Isaiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks indes den dritten Sieg in Folge. Das Team des 24-Jährigen gewann bei den Atlanta Hawks mit 122:101 und schob sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz. Hartenstein gelangen in rund 26 Minuten Spielzeit sechs Punkte und elf Rebounds.