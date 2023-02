AEW Dynamite: Schock-Comeback einer Legende

Christian Cage wurde für Jack Perry vom Mentor zum Erzfeind

Die Fehde wurde jäh unterbrochen, als Cage sich vor dem Pay Per View All Out im September 2022 einen Trizepsriss am Arm zuzog - es war der Grund, warum das Match nur 24 Sekunden ging und letztlich nur Fassade für den „Heel Turn“ von Luchasaurus war.