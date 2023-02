Mehr Vielfalt im Formel-1-Team: Mercedes präsentiert Zahlen

Der Formel-1-Rennstall Mercedes sieht sich im Streben nach mehr Vielfalt in der Belegschaft auf einem guten Weg.

Am Mittwoch wirkte nun auch der jüngste Jahrgang der Auszubildenden des Teams an der Präsentation des Boliden für die Saison 2023 mit. Damit erinnere man sich selbst "an das Team, das wir werden wollen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir sind fest entschlossen, ein vielfältigeres und leistungsfähigeres Unternehmen zu werden, und wir freuen uns über die Schritte, die wir gemacht haben."