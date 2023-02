Biathlon: Voigt nach schwachem WM-Start: "Habe sehr viel geweint"

Biathletin Vanessa Voigt hat unter den schwachen Leistungen bei ihrer Heim-WM in Oberhof sehr gelitten.

„Ich habe sehr viel geweint, es war für mich eine neue Situation“, sagte die Thüringerin nach dem Einzel: „Seit zwei Jahren ging es für mich stetig bergauf. Dann so eine herbe Enttäuschung gerade hier in meiner Heimat - das schmerzt sehr. Die Erfahrung war nicht leicht. Aber man lernt immer wieder dazu.“ (NEWS: Alles zur Biathlon-WM 2023)

In Sprint und Verfolgung hatte sie mit den Rängen 41 und 46 ihre schlechtesten Ergebnisse des Winters eingefahren, im Einzel am Mittwoch kam sie nun nach zwei Strafminuten auf Platz 19. "Es war nicht mein Glanzrennen", sagte Voigt: "Aber nach den letzten Ergebnissen kann ich einfach auch zufrieden sein. Ich muss da einen Schritt zurückgehen in Sachen Anspruch. Es geht noch besser, aber nach der ersten WM-Woche habe ich wieder ein Lächeln auf dem Gesicht."