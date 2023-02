"Von Herzen alles Gute": Gislason und Co. gratulieren Kretzschmar

Mit warmen Worten gratulieren deutsche Handballgrößen aus Liga und Verband Stefan Kretzschmar zu dessen 50. Geburtstag am Freitag.

Kretzschmar, der inzwischen als Sportvorstand beim Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin arbeitet, absolvierte als Spieler 218 Länderspiele (821 Tore). Er wurde Vize-Europameister (2002) und Vize-Weltmeister (2003), gewann 2004 Olympia-Silber und holte mit dem SC Magdeburg die Meisterschaft und 2002 den ersten deutschen Sieg in der Champions League. Seine Spielerkarriere beendete er 2007.

Kretzschmar „einer der wenigen Spitzensportler, die ...“

Kretzschmar repräsentiere den Handball "überragend", so Gislason, der mit dem früheren Weltklasse-Linksaußen in Magdeburg zusammenarbeitete: "Kretzsche ist auffällig und verfügt über ein enormes Talent - sowohl als Spieler als auch in seiner zweiten Handball-Karriere." Zum 50. Geburtstag wünsche er Kretzschmar "von Herzen alles Gute".