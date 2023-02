Häufige Kreuzbandrisse: Däbritz setzt auf „mehr Forschung“

Die Häufung von Kreuzbandrissen bei Top-Fußballerinnen stimmt Nationalspielerin Sara Däbritz nachdenklich. „Das ist schon auffällig“, sagte die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon am Rande des Trainingslagers des DFB-Teams in Marbella. Es sei daher „einfach wichtig, dass man noch mehr in die Forschung investiert, weil der Frauenkörper anders ist als der männliche Körper.“