Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfB Stuttgart trifft am Samstag mit dem 1. FC Köln auf einen formstarken Gegner. Am vergangenen Spieltag verlor der VfB gegen den Sport-Club Freiburg und steckte damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche siegte Köln gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0. Damit liegt der FC mit 26 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.