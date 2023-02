2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

Der SSV Jahn Regensburg will nach sieben Spielen ohne Sieg gegen Hannover 96 endlich wieder einen Erfolg landen. Der SSV musste sich am letzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:1 geschlagen geben. 96 erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 3:4 als Verlierer im Duell mit dem SC Paderborn 07 hervor. Im Hinspiel erlitt der Tabellenletzte eine knappe 0:1-Niederlage gegen Hannover. Springt dieses Mal mehr für Regensburg heraus?