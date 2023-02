Premier League: Nach nur 22 Spielen: City-Stürmer Haaland mit Saison-Rekord

Lange war Erling Haaland im Top-Spiel gegen den FC Arsenal abgetaucht, doch am Ende jubelte der Norweger erneut. Zum einen über den hart erkämpften 3:1-Sieg und die wieder gewonnene Tabellenführung - und zum anderen über sein 26. Saisontor.

Haaland setzte in der 82. den Schlusspunkt nach einer schönen Kombination über Ilkay Gündogan und Kevin De Bruyne. Der Sturmvulkan stellte damit eine vereinsinterne Bestmarke ein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Sergio Agüero ist in der Saison 2014/15 ebenfalls auf 26 Tore gekommen - allerdings nach der gesamten Saison. Insgesamt kommt Haaland in 30 Pflichtspielen auf 32 Treffer.

„Es war ein so positiver und glücklicher Moment nach dem Spiel“, sagte Haaland mit einem breiten Grinsen: „Ich bin einfach so glücklich über den Sieg gegen Arsenal. Wir haben das sehr gebraucht. Jetzt müssen wir eine Serie starten.“

Dank des Erfolgs in London ist City an Arsenal vorbeigezogen und steht auf Platz eins. Die beiden Teams sind punktgleich, die Gunners haben allerdings noch eine Partie in der Hinterhand. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)