La Liga: Benzema historisch bei Real-Sieg

Real Madrid feiert in der spanischen Liga einen Pflichtsieg, Karim Benzema wandelt dabei auf den Spuren von Legenden.

Benzema schrieb mit seinem Doppelpack Geschichte. Mit nun 230 Treffern in La Liga rückt er nicht nur auf Rang zwei in der Klubhistorie vor, er ist nun auch alleiniger Fünfter in der ewigen Torschützenliste der Liga. Zuvor hatte er sich den Platz mit Real-Legende Raul geteilt.