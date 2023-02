Badminton-Auswahl bei Mixed-Team-EM im Halbfinale

Die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) steht bei der Mixed-Team-EM im französischen Aire-sur-la-Lys vorzeitig im Halbfinale. Das Team von Chef-Bundestrainer Detlef Poste besiegte die Niederlande im zweiten Gruppenspiel mit 4:1 und hat nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Bulgarien den zweiten Platz in Gruppe B bereits sicher. Am Donnerstag (16.00 Uhr) geht es gegen den ebenfalls unbesiegten Gastgeber Frankreich um den Sieg in Gruppe B.