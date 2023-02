Ski-WM 2023: FIS streicht Parallel-Rennen - Schmid letzter Weltmeister

Am Rande der alpinen Ski-WM trifft der Weltverband eine folgenschwere Entscheidung. Ausgerechnet der Wettbewerb des deutschen Gold-Coups um Alexander Schmid wird gestrichen.

„Wir werden die Parallel-Rennen aufgeben“, sagte Generalsekretär Michel Vion dem Schweizer Sender RTS , wenngleich er anfügte: „Ich finde das schade, weil es bei Großanlässen ein Plus sein kann.“

Doch das ist nun vom Tisch, die Kritiker haben sich durchgesetzt. „Die Parallel-Rennen wurden von Anfang an von den großen Ländern – auch der Schweiz – boykottiert, sie wollten diese Rennen nicht“, so Vion. „Jetzt haben wir diese radikale Lösung gefunden.“

FIS plant Team-Kombination als Ersatz für Parallel-Rennen

„Ich bin nicht der größte Freund. Von der sportlichen Wertigkeit her ist es bei mir so, dass ein normaler Riesenslalom einen größeren Wert hat“, sagte etwa auch Ex-Fahrer Felix Neureuther in der ARD.