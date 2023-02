Krempelt legendärer Mental-Guru Gilbert Enoka den FC Chelsea um?

Der FC Chelsea engagiert den legendären Mentalcoach Gilbert Enoka. Die Rugbyspieler aus Neuseeland führte er in eine Erfolgsära.

Mit Gilbert Enoka haben die Blues kürzlich einen legendären Mentaltrainer verpflichtet, der in den kommenden Wochen als Berater arbeiten und eine Gewinnermentalität einpflanzen soll. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Bisher hatte der Neuseeländer dabei gar nichts mit Fußball zu tun. Stattdessen führte er die Rugby-Nationalmannschaft aus Neuseeland von 2000 bis 2015 in eine Erfolgsära.

Mit Enoka als Mental-Guru wurden die All Blacks 2011 und 2015 Weltmeister und führten die Weltrangliste lange Zeit an.

Dabei hatte er die Stars der Mannschaft in vielen Sitzungen buchstäblich zu anderen Menschen gemacht. Enoka hatte immer wieder die großen Schränke aufgefordert, ihre Emotionen zu teilen und durchaus auch Tränen nicht zu verbergen.

Enoka schloss Egoisten stets aus

„Die Menschen sollen ermutigt werden, offen über die täglichen Kämpfe zu sprechen, darüber, was es bedeutet, ein All Black zu sein. Und offen darüber zu sprechen, welche Auswirkungen das auf die Angehörigen hat. Wenn wir die Menschen dazu bringen können, diese Kultur des Schweigens zu überwinden, dann werden wir ein Umfeld schaffen, in dem sich die Menschen unterstützt fühlen und freier sind, sie selbst zu sein“, fasste Enoka zusammen.