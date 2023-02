Brutale Flitzer-Attacke auf Spieler in Kolumbien

Ein Flitzer attackiert bei einem Fußballspiel in Kolumbien auf brutale Weise einen Spieler. Die Folgen haben es in sich: von einer Roten Karte bis hin zum Spielabbruch.

Spielabbruch sorgt für Diskussion

Neben der Reaktion des Spielers sieht der Präsident der Heimmannschaft Cesar Camargo hingegen auch den Protest und damit die Verschiebung des Spiel als falsch an, wie er in einem Interview mit W-Radio erklärte: „Ich verurteile alle Gewalttaten und rechtfertige keine Gewalttaten. Es gibt Vorschriften, die beachtet werden müssen. Als Fußballmannschaft kann ich das Spielfeld nicht verlassen. Nicht der Schiedsrichter gibt Garantien, sondern die Nationalpolizei. Was auch immer in den Vorschriften steht, muss befolgt werden.“