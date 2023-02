Nach Verpassen der Winter-Playoffs: Ist Fnatic am Ende?

Die ersten LEC-Playoffs des Jahres sind in vollem Gange. Während es für die meisten Teams noch um alles geht, blickt in Fnatic ein ehemaliger Titelfavorit mit sorgenvoller Miene in die Zukunft.

Die Hürde, es im seit dieser Saison neu implementierten Formats in die LEC-Playoffs zu schaffen, ist nicht sonderlich hoch. Von zehn antretenden Teams, schaffen es acht in die Endrunde des erstmalig 2023 ausgetragenen Winter Splits.

Einer der größten Namen fehlt allerdings. Zum ersten Mal in ihrer LEC-Geschichte hat es Fnatic nicht in die Playoffs geschafft.

Fnatic 2023: Historisch schlecht

Wer hätte das im Vorlauf auf die neue Saison gedacht? Nach einem titellosen, aber zweifelsohne starken Jahr 2022, ging FNC auch in die laufende Saison mit den größtmöglichsten Ambitionen. Dafür holte man mit Martin „ Rekkles “ Larsson unter anderem DEN Superstar der letzten erfolgreichen FNC-Jahren zurück in Europas Königsklasse.

Auf der Suche nach einer Identität

In einem am vergangenen Dienstag erschienen YouTube-Vlog sprach Javier „ Dardo “ Zafra davon, dass das Team momentan „ komplett dysfunktional “ sei.

Der deutsche AD-Carry fungierte als Kern des Teams, in den entsprechend Ressourcen flossen, damit dieser zu jeder Zeit in jedem Kampf als der Damage-Dealer und Carry agieren konnte, der er sein sollte.

Lösungen?

So oder so, durch das Verpassen der Winter-Playoffs, haben die Verantwortlichen bei Fnatic nun einiges an Zeit, um ihr Team wieder in Balance zu bringen. Eine Hürde, die wohl deutlich schwieriger zu bewältigen ist, als bei zehn Mannschaften auf den acht vorderen Plätzen zu landen.