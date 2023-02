Champions League heute live: BVB - FC Chelsea im TV, Stream & Ticker

Borussia Dortmund präsentiert sich aktuell in Topform. Nun wartet mit dem FC Chelsea in der Champions League ein millionenschwerer Härtetest.

Dortmund will sich im Hinspiel im heimischen Signal Iduna Park eine gute Ausgangsposition schaffen, um nach zwei Jahren wieder ins Viertelfinale einzuziehen. Doch Vorsicht: Das Millionen-Ensemble von Graham Potter hat sich im Winter schlagkräftig verstärkt. Allein in der Wintertransferperiode gaben die Blues um Nationalspieler Kai Havertz rund 330 Millionen Euro für Neuzugänge aus, allerdings durften mit Joao Felix, Enzo Fernández und Mykhailo Mudryk „nur“ drei dieser Transfers für die Königsklasse gemeldet werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Champions League: BVB vs. FC Chelsea

Während Dortmund in Topform gegen Chelsea antritt, sind die jüngsten Ergebnisse der Londoner eher durchwachsen. Zuletzt gab es drei Remis in der Premier League in Serie, von den vergangenen zwölf Ligaspielen wurden nur zwei gewonnen, in der Tabelle ist Chelsea auf Rang zehn abgerutscht. Im vergangenen Jahr scheiterte der CL-Sieger von 2021 im Viertelfinale.