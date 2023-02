Biathlon-WM: Pause für Herrmann-Wick

Stattdessen treten Shootingstar Sophia Schneider und Philipp Nawrath am Donnerstag für den Deutschen Skiverband (DSV) an. Herrmann-Wick hatte am Rennsteig bislang alle vier Rennen bestritten und dabei neben Sprint-Gold auch Silber in der Verfolgung gewonnen. (NEWS: Herrmann verballert Podest)