Werder verlängert mit Ersatzkeeper Zetterer

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Michael Zetterer (27) verlängert. Das gab der Tabellenneunte am Mittwoch bekannt. Über die Vertragslaufzeit machten die Hanseaten keine Angaben. Zetterer, seit 2015 in Bremen, ist bei den Grün-Weißen die Nummer zwei hinter dem Tschechen Jiri Pavlenka und kommt in der laufenden Saison bisher auf einen Pflichtspieleinsatz.